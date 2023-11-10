На Харківщині дітям, які залишилися сиротами внаслідок війни з рф, виплатять допомогу

Відповідне рішення було ухвалене 10 листопада під час засідання Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації.

Кошти на матеріальну допомогу передбачено в обласному бюджеті, повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Кожній дитині буде спрямовано по 30 тисяч гривень. Такі виплати надавалися і минулого року. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, продовжуємо систематично підтримувати дітей, в яких російська агресія відібрала батьків.

Для допомоги залучаємо всі можливі ресурси – це і виплати з обласного бюджету, і від міжнародних партнерів тощо. Робимо максимум, щоб ці діти мали все необхідне», – розповіла Віта Ковальська.

Зокрема, було ухвалено надати одноразову адресну грошову допомогу для 31 дитини, які стали сиротами внаслідок військової агресії рф.

Серед них – 8 дітей, які втратили батьків внаслідок російського ракетного удару по селу Гроза в жовтні.

Агентство Телевидения Новости