Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:29
Просмотров: 139

На Харківщині поліція розшукує чоловіка 

На Харківщині поліція розшукує чоловіка 

Відділом поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження мешканця селища Старий Салтів Чугуївського району, Вадима Літвінова, 1980 року народження.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З 14 листопада з чоловіком немає зв’язку, місце перебування його не відоме. Може знаходитись у селищі Старий Салтів та наближених населених пунктах.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 180 см, худорлявої статури, руде волосся, носить окуляри.

Поліція звертається до громадян, які мають будь-яку інформацію про розшукуваного, з проханням повідомити до ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області (м. Вовчанськ) за телефонами: 0930912666, 0668315739.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 