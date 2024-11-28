«На Харківщині тепло подали до 100% будинків», – Синєгубов

На Харківщині вчасно розпочато опалювальний сезон – в роботу запущені усі 531 котельні.

Тепло подали до 100% будинків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Водночас на території області продовжується робота з профільними міністерствами та міжнародними партнерами задля децентралізації систем опалення. Наразі встановлено та запущено в роботу 27 когенераційних установок. Ще 11 введуть в експлуатацію до кінця поточного року.

«В наступному році на потреби Харківської області з різних джерел фінансування планують виділити кошти саме на посилення і децентралізацію системи опалення. Керівництву територіальних громад області необхідно підготувати відповідні проєкти, подавати їх та працювати над реалізацією концепції», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Блочно-модульними котельнями Харківщина забезпечена на 55% – в наявності 70 одиниць, з них встановлено 31. Водночас об’єкти соціальної та медичної сфери, водо- та теплопостачання забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок знеструмлень.

Загалом встановлено 1221 генератор. Також устаткування забезпечено паливно-мастильними матеріалами на понад 3 доби роботи. Найближчим часом міжнародні партнери мають поставити ще 111 одиниць.

Також в Харківській області триває встановлення та підключення 8 блочних газових котелень.

Агентство Телевидения Новости