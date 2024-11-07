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На Харківщині триває евакуація з прифронтових районів

На Харківщині триває евакуація з прифронтових районів

Протягом двох днів поліцейські вивезли у безпечне місце 16 мешканців з Купʼянського району Харківщини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

6 та 7 листопада поліцейські евакуювали з Куп’янської та Курилівської територіальних громад 16 місцевих мешканців, серед яких 4 чоловіків, 11 жінок і дитину.

Працівники поліції службовим автотранспортом доставили громадян в безпечні місця Купʼянського району і передали волонтерам.

У поліції нагадують, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости

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