На Харківщині з прифронтових населених пунктів рятувальники евакуювали 15 жителів

З прифронтових населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів проводиться обов’язкова евакуація мешканців, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Організація процесу здійснюється Харківською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Національною поліцією, ДСНС, місцевою владою та волонтерами.

Сьогодні, 19 листопада рятувальники броньованими автомобілями допомогли виїхати із небезпечної зони 15 громадянам. Це мешканці села Богуславка Борівської громади Ізюмського району, а також селища Ківшарівка та м. Куп’янськ. Здебільшого це люди похилого віку та маломобільні особи.

Загалом в евакуаційних заходах брали участь 8 рятувальників Харківського, Київського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, а також 3 одинці броньованої техніки.

Агентство Телевидения Новости