На Харківщині за тиждень розмінували 125 гектарів території

Фахівці провели розмінування на 21,7 км ділянок автодоріг та 93,8 км ліній електропередач з 6 квітня до 12 квітня включно. За цей період обстежили ще 2 об’єкти.

У Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА повідомили, що протягом тижня було розміновано 125 га території та знищено 2126 вибухонебезпечних предметів.

Вибухотехніки залучалися 337 разів. Розмінування також посприяло підключенню до електромережі 523 абонентів.

Так, тільки за 12 квітня на території Харківщини розмінували 23,4 га території, 2,49 км ділянок автомобільних доріг та 23,6 км ліній електропередач. Упродовж доби знищили 245 вибухонебезпечних предметів. Також вдалося повернути світло для 166 споживачів.

Нагадуємо, що майже всі вибухові пристрої чутливі до механічних впливів, поводження з якими вимагає максимальної обережності. Знешкоджувати ці пристрої можуть лише фахівці відповідного профілю. Тож, основними правилами поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами є: не чіпати, не підходити, повідомити про знахідку за номерами 101 чи 102.

Агентство Телевидения Новости