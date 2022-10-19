На ХТЗ відновлюють пошкоджену обстрілами контактну тролейбусну мережу

КП «Міськелектротранссервіс» продовжує відновлювати контактну тролейбусну мережу на пр. Героїв Харкова та на бульварі Сергія Грицевця, на ділянці від вул. Плиткової до мікрорайону «Горизонт», яка була пошкоджена внаслідок обстрілів.

Станом на 19 жовтня продовжуються роботи з монтажу поперечних тросів, вже встановлені опори та змонтовані кронштейни.

Відновлення контактної мережі на цій ділянці дозволить замінити тролейбуси з автономним ходом звичайними тролейбусами на маршруті №46 (вул. 12 Квітня – мікрорайон «Горизонт»), що забезпечить підвищення якості транспортних послуг.

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