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На Салтівці почали відновлювати водопостачання

На Салтівці почали відновлювати водопостачання

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» розпочали ремонтні роботи на пошкоджених ділянках трубопроводів у Салтівському житловому масиві Харкова.

За словами начальника Салтівського району служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» В’ячеслава Глущенка, перед початком ремонту дільницю обстежили піротехнічні підрозділи ДСНС. В даний час комплексні ремонтні роботи із залученням спецтехніки проводяться на двох водоводах діаметром 500 та 400 мм.

«Внаслідок нещодавніх обстрілів трубопроводам холодного водопостачання завдано серйозних пошкоджень. Мережі в дуже поганому стані, виявили кілька пошкоджених ділянок, але також розуміємо, що будуть і приховані пориви на трубопроводах. Проте наші фахівці докладають усіх зусиль, знань та навичок, щоб у найкоротші терміни повністю ліквідувати ці складні аварійні ситуації та відновити подачу води харків’янам», – наголосив В’ячеслав Глущенко.

За інформацією комплексу «Харківводопостачання», вчора бригади ліквідували п’ять пошкоджень на зовнішніх мережах і упорядкували чотири оглядові колодязі, сьогодні планують ремонтувати водоводи у всіх районах міста. Для економії часу ремонтних бригад харків’ян просять детальніше повідомляти про витоки води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за тел.: 15-33.

Агентство Телевидения Новости

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