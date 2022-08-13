На Слов’янському напрямку ЗСУ знищили дві вантажівки разом з окупантами

Про знищення техніки та живої сили загарбників на Слов’янському напрямку повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів.

Також на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов.

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