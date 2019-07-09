На телеканале NewsOne пройдет внеочередная проверка - Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского канала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом.

Такое решение было принято на заседании во вторник, 9 июля. Во время заседания член Нацрады Сергей Костинский заявил о необходимости провести соответствующую проверку и принять меры.

"Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности", - сказал он.

Нацрада также решила создать рабочую группу с участием представителей СБУ, СНБО, НАБУ и НАЗК, которая займется противодействием антиукраинской деятельности в СМИ.

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Россией, но вчера телеканал отменил запланированный телемост из-за угроз

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