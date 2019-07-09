Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:25
Просмотров: 95

На телеканале NewsOne пройдет внеочередная проверка - Нацсовет

На телеканале NewsOne пройдет внеочередная проверка - Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского канала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом.

Такое решение было принято на заседании во вторник, 9 июля. Во время заседания член Нацрады Сергей Костинский заявил о необходимости провести соответствующую проверку и принять меры.

"Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности", - сказал он.

Нацрада также решила создать рабочую группу с участием представителей СБУ, СНБО, НАБУ и НАЗК, которая займется противодействием антиукраинской деятельности в СМИ.

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Россией, но вчера телеканал отменил запланированный телемост из-за угроз 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 