На виборах до парламенту Швейцарії очікується успіх правих

У Швейцарії відбуваються парламентські вибори до Федеральних зборів.

За результатами останніх соціологічних опитувань, найбільшу кількість голосів - близько 28 відсотків - може отримати правоконсервативна Швейцарська народна партія (ШНП).

Як зазначає агентство dpa, ШНП набирає на виборах більше голосів, ніж будь-яка інша партія, протягом останніх 20 років.

Її вважає своїм взірцем правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Німеччині. Серед головних тем ШНП - обмеження імміграції. Крім того, партія прагне запобігти зближенню країни з ЄС.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17413

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