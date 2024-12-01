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Конституційний суд Румунії відклав до 2 грудня рішення щодо результатів першого туру президентських виборів

Конституційний суд Румунії відклав до 2 грудня рішення щодо результатів першого туру президентських виборів

Тепер суд винесе його через день після парламентських виборів у країні, повідомляє агентство Reuters.

Наразі за підсумками голосування проросійський ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску посів перше місце і забезпечив собі місце у другому турі.

Румунська влада заявляє, що знайшла докази втручання у виборчу кампанію з боку ворожих сил. Напередодні Конституційний суд призначив перерахунок 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/29126

Новости портала «Весь Харьков»

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