Конституційний суд Румунії відклав до 2 грудня рішення щодо результатів першого туру президентських виборів

Тепер суд винесе його через день після парламентських виборів у країні, повідомляє агентство Reuters.

Наразі за підсумками голосування проросійський ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску посів перше місце і забезпечив собі місце у другому турі.

Румунська влада заявляє, що знайшла докази втручання у виборчу кампанію з боку ворожих сил. Напередодні Конституційний суд призначив перерахунок 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/29126

Новости портала «Весь Харьков»