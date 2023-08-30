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«Наберуть стільки, скільки потрібно»: Данілов розповів про мобілізацію в Україні

«Наберуть стільки, скільки потрібно»: Данілов розповів про мобілізацію в Україні

Секретар РНБО переконаний, що ганебні історії викриття воєнкомів-хабарників не вплинули на кількість мобілізованих.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проблем з мобілізацією в Україні не буде, пише УНІАН.

В інтерв’ю NV Данілов наголосив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації.

Одночасно набирати у армію 300 000 осіб не планується.

«Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч.

У нас немає такого, що це якийсь процес, про який треба аж так голосно всім розповідати.

Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним», – сказав Данілов.

Також секретар РНБО переконаний, що ганебні історії викриття воєнкомів-хабарників не вплинули на кількість мобілізованих.

Агентство Телевидения Новости

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