«Наберуть стільки, скільки потрібно»: Данілов розповів про мобілізацію в Україні
Секретар РНБО переконаний, що ганебні історії викриття воєнкомів-хабарників не вплинули на кількість мобілізованих.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проблем з мобілізацією в Україні не буде, пише УНІАН.
В інтерв’ю NV Данілов наголосив, що кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації.
Одночасно набирати у армію 300 000 осіб не планується.
«Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч.
У нас немає такого, що це якийсь процес, про який треба аж так голосно всім розповідати.
Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним», – сказав Данілов.
Також секретар РНБО переконаний, що ганебні історії викриття воєнкомів-хабарників не вплинули на кількість мобілізованих.