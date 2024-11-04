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Нацгвардія США приведена у готовність

Нацгвардія США приведена у готовність

Підрозділи Національної гвардії у трьох штатах приведені у готовність для швидкого реагування в разі заворушень на виборах президента США — CNN.

"Південно-західний регіон штату Вашингтон вже пережив конкретні випадки, пов'язані з виборами", — заявив губернатор штату Джей Інслі.

У понеділок, 28 жовтня, невідомі підпалили урни з бюлетенями у Портленді (штат Орегон) та Ванкувері (штат Вашингтон).

Міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що загрози для виборчої інфраструктури залишаються високими, додав Інслі.

Губернатори Орегону Тіна Котек і Невади Джо Ломбардо наголосили, шо у їхніх штатах також вживають заходів.

"Щоб забезпечити безпеку, начальники поліції по всіх Сполучених Штатах розробляють безпрецедентні плани на день виборів і наступні тижні.

Це питання стало актуальним для правоохоронців після штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Минулого місяця Асоціація шерифів великих округів Америки, Національна асоціація шерифів та Асоціація голів великих міст заявили, що влада готувалася до виборів понад 1,5 року, і попросили громадян також зберігати пильність", — йдеться у матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/174802

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