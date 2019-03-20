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“Нафтогаз” з 1 квітня зменшує ціни на газ для побутових споживачів

“Нафтогаз” з 1 квітня зменшує ціни на газ для побутових споживачів

Вартість палива зменшать на 2%

Побутові споживачі НАК “Нафтогаз України” у квітні зможуть купувати газ на 2% дешевше, ніж у березні.

Про це повідомляє 1NEWS.

“ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів… на 2%, не встановлюючи максимально можливу торгову націнку постачальника, що дозволена законодавством. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів ГПК “Нафтогаз України” становитиме 8,38 грн за кубометр замість 8,55 грн за кубометр (включно з ПДВ та витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Пояснюється, що зниження ціни стало можливим тому, що в березні компанії Нафтогазу скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи.

Також НАК “Нафтогаз України” опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 квітня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Промислові споживачі, що співпрацюють з Нафтогазом на умовах попередньої оплати, купуватимуть газ за ціною 5990 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Цінові пропозиції на природний газ, що діятимуть з 1 квітня 2019 року, для промислових споживачів, які працюють на умовах оплати протягом або після періоду поставки, Нафтогаз додатково оприлюднить до кінця березня з урахуванням ринкової кон’юнктури.

Источник: 1news.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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