Задолженности по коммунальным услугам должны быть списаны - Терехов

Задолженности по коммунальным услугам, в том числе по тем, которые предоставляют частные компании, должны быть аннулированы. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов на заседании Правления Ассоциации городов Украины.

"Против нас развязали войну, когда был отопительный сезон. Поэтому задолженность, которая сегодня есть у наших тепловиков, должна быть сторнирована. Тоже самое касается и "Облэнерго", и "Горгазов", которые не принадлежат городам. Это все должно быть списано, иначе при подготовке к отопительному сезону мы будем иметь переходящую задолженность, а потом нам скажут: "Мы вам дадим газ только тогда, когда покроете эту задолженность". За счет чего мы будем ее покрывать, никому не известно. Поэтому этот вопрос мы обязаны поднимать уже сейчас", - отметил Игорь Терехов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Харькове до конца войны отменяется оплата коммунальных услуг.

В пресс-службе мэрии уточнили, что речь идет обо всех услугах, которые предоставляет город: это отопление, горячая и холодная вода, квартплата, содержание придомовых территорий и прочее.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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