Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:38
Просмотров: 120

Счета за воду есть, но платить по ним - не надо

Счета за воду есть, но платить по ним - не надо

Поясняет заместитель гендиректора КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.

По его словам, начисления с 24 февраля по май включительно за услуги водоснабжения и водоотведения, которые предоставляет КП и которые отображаются в личном кабинете, будут пересчитаны в течение июня-июля и не будут подлежать оплате.

Если же кто-то в указанный период по счетам заплатил, средства зачислят в счет будущих платежей.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62741

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лісовий фонд України є стратегічним об’єктом для держави
Сегодня 06:47    81
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 31 травня 2022 року
31.05.2022 09:20    218
Де в Харкові отримати гуманітарну допомогу 31 травня
31.05.2022 07:55    161
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 30 травня 2022 року
30.05.2022 09:26    207
Чехія планує виділити додаткову військову допомогу Україні
30.05.2022 08:55    175
Главные новости Харьковской области 29 мая
30.05.2022 08:45    206
Брифінг начальника штабу спецпідрозділу «KRAKEN» при Міноборони Костянтина Немічева
30.05.2022 06:45    261
Полномасштабная война глазами человека, который два месяца прожил на Салтовке в Харькове
29.05.2022 09:35    586
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 29 травня 2022 року
29.05.2022 08:30    233
Солнечная электростанция под Харьковом повреждена после российского обстрела - Sky News
29.05.2022 08:22    203
 