Счета за воду есть, но платить по ним - не надо

Поясняет заместитель гендиректора КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.

По его словам, начисления с 24 февраля по май включительно за услуги водоснабжения и водоотведения, которые предоставляет КП и которые отображаются в личном кабинете, будут пересчитаны в течение июня-июля и не будут подлежать оплате.

Если же кто-то в указанный период по счетам заплатил, средства зачислят в счет будущих платежей.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62741

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