Навіщо Путіну завершувати мобілізацію у РФ «через 2 тижні»: роз’яснення ISW

Аналітики вважають, що Путіну, ймовірно, потрібно припинити «часткову» мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, 30 вересня господар Кремля поінформував про перенесення звичайного осіннього призову у РФ з 1 жовтня на 1 листопада. Він зробив це, бо «часткова» мобілізація оподатковує бюрократію російських військових комісаріатів, які контролюють піврічний цикл призову.

«Тому Путіну, ймовірно, потрібно призупинити або припинити «часткову» мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову», – пояснили фахівці.

Агентство Телевидения Новости