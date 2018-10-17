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Назван самый влиятельный политик в мире

Назван самый влиятельный политик в мире

Американский аналитический центр Pew Research Center опубликовал список самых влиятельных мировых лидеров.

ЛИДЕРЫ. Самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — к ее действиям во внешней политике положительно относятся 52% респондентов. Действиям президента Франции Эмманюэля Макрона доверяют 46% опрошенных. 34% респондентов считают деятельность лидера Китая Си Цзиньпина положительной, а 56% — отрицательной.

США И РОССИЯ. Рейтинг президента РФ Владимира Путина в мире выше, чем у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. 30% респондентов уверены, что российский лидер действует правильно. В поддержку президента США высказались 27% опрошенных.

СПРАВКА. Исследование Pew Research проводилось в 25 странах (ведущих странах Европы, Азии, Латинской Америки, в России и Израиле), весной этого года были опрошены 26,1 тыс. человек.

Источник: http://etcetera.media

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