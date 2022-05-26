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Норвегія допоможе з розмінуванням України

Норвегія допоможе з розмінуванням України

Міністерство внутрішніх справ співпрацюватиме з норвезькою організацією з питань гуманітарного розмінування.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Норвегія в Україні Еріком Сведалом та представником організації Norwegian People’s Aid Альберто Серра, інформує пресслужба відомства.

«Питання гуманітарного розмінування деокупованих територій є одним з пріоритетних напрямків діяльності органів системи МВС України. Враховуючи масштаби уражених площ, орієнтовний термін розмінування становитиме приблизно 5-7 років. У цьому звʼязку існує нагальна потреба у залученні міжнародної допомоги - спеціальному піротехнічному обладнанні, направленні спеціалістів-вибухотехніків», - наголосила Акопян.

У ході зустрічі сторони домовилися про співробітництво з організацією Norwegian People’s Aid (NPA), яка відкриває своє представництво в Україні.

За словами Альберто Серра, NPA є міжнародною організацією, яка працює у Норвегії та більш ніж у 30 країнах світу, основною метою якої є надання постконфліктної допомоги у відбудові та гуманітарної допомоги під час конфліктів.

Міжнародна діяльність NPA охоплює три основні сфери: протимінна діяльність і роззброєння, розвиток та гуманітарна допомога. В контексті протимінної діяльності, організація спеціалізується, зокрема, на підготовці кінологів-рятувальників та тренуванні собак-міношукачів, які довели свою ефективність під час розмінування територій в Іраку, Камбоджі, Боснії та Герцеговині.

Источник: ukrinform.ua

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