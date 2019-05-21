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Сегодня 17:17
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Новые тарифы на воду: в Харькове пройдут общественные слушания

Одна из главных улиц города, Пушкинская. Спецтехника «Харьковводоканала» стоит здесь с самого утра. Коммунальщики проводят ремонт. На полпути - огромная яма. Из-за нее образовалась длиннющая «тянучка».

Только сегодня таких адресов в Харькове - десятки. Люди систематически остаются без воды. А на сайте «Харьковводоканала» появляются новые сообщения об очередном порыве магистрали и устранении повреждений.

А это улица 23 Августа. Здесь воду только недавно вернули в несколько многоэтажек. Жители говорят, что время от времени приходится терпеть неудобства и вызывать «аварийку». Это происходит как с холодной, так и с горячей водой.

Вера Рагулина, жительница 23 Августа

Только разрыли - что-то сделали. Через какое-то время - неделю - опять роют. То, что у нас было, у нас же еще не зарыто. Вы видите, что творится?!

Зато сегодня «Харьковводоканал» заявил об очередном повышении тарифов на холодную воду и водоотведение.

Ежегодно 1 июня коммунальщики подают заявление в национальный регулятор в Киеве по пересмотру тарифов. Цены пересматривают и принимают решение о повышении на следующий год. Однако пересмотр цен харьковчан не радует, ведь и так - одни складываются пенсиями, вторым помогают дети.

Вера Рагулина, жительница 23 Августа

Вместе с канализацией 386, по-моему, это холодная вода. А горячая - она идет с отоплением, ну она также почти 60 гривен. Ну, короче, квартира 54 квадрата выходит до 4000. А то и 4100 .

Так, с января 2020 коммунальщики планируют повысить цены на централизованное водоснабжение на 36,5%, а на водоотведение - на 79,5% с половиной. Таким образом, харьковчанам нужно будет платить за холодную воду 16 гривен 72 копейки за кубометр, а за водоотведение - 11,23 гривны.

В конце мая пройдут общественные слушания, где коммунальщики обоснуют повышение, а харьковчане могут обратиться к «Харьковводоканалу» со своими предложениями.

Евгений Лисичкин, представитель «ХАЦ»

Зараз вибудована така система взагалі побудови формування тарифів на послуги з водопостачанням та водовідведення, коли фактично підприємство кожен рік звертається до національного регулятора, у нього немає ніякої мотивації скорочувати витрати, бо воно знає, що нацрегулятор підвищить цей тариф, враховуючи підвищення вартості електроенергії, заробітної плати і хімічних реагентів.

Харьковчане переживают, что только в апреле платежки уже выросли из-за повышения цены на горячую воду и тепло. Эти услуги увеличились на 22%.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода, ЖКХ

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