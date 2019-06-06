Новый Европарламент и «крымский вопрос»

Результаты выборов в Европейский парламент, которые прошли 23-26 мая, можно в целом расценить как положительные. Об этом в интервью Крым.Реалии сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, большинство в Европарламенте нового созыва будет представлено друзьями Украины, занимающими жесткую позицию в отношении аннексии Крыма и действий Москвы на Донбассе.

«Наше международное движение #LiberateCrimea проводило кампанию «Европарламент: кандидаты, скажите, чей Крым?». Активисты направляли письма в политические партии той или иной страны, в которых сформулировали вопросы по поводу аннексии Крыма, защиты прав человека на оккупированном полуострове и реализации коллективных прав крымских татар как коренного народа Крыма. Дело в том, что изначально депутаты Европарламента избираются на уровне национальных партий, и уже затем объединяются в общеевропейские партии, поэтому мы начали работу с ними на внутригосударственном уровне. Конечно, мы не можем утверждать, что все опрошенные ответили нам, однако мы увидели достаточно позитивную реакцию и получили ответы из многих европейских стран, в частности, стран Балтии, Польши, Германии и других. Более того, часто ответы на наши письма звучали и в публичных выступлениях политиков», – рассказывает Эскендер Бариев.

По его словам, после выборов в Европарламенте свое представительство увеличили проевропейские силы – «зеленые» и либеральные партии.

«Именно эти партии выступают наиболее последовательными союзниками Украины, в частности, в вопросе деоккупации Крыма. Среди них Свободная демократическая партия Германии (СвДП). Положительным моментом является и то, что второе место на выборах в Германии заняли не социал-демократы, которые более лояльны к России, а «зеленые», одна из лидеров которых Ребекка Хармс последовательно поддерживает вопрос деоккупации Крыма. Представительство каждой страны в Европарламенте определяется квотами, и одна из самых больших квот приходится на Германию, поэтому нам было очень важно, как проголосует эта страна. В связи с этим особенно отрадно, что именно победившие партии выступают наиболее последовательными нашими союзниками и противниками российской агрессии», – поясняет эксперт.

По словам Эскендера Бариева, взгляды немецких социал-демократов также неоднородны, и большинство членов этой партии разделяет проевропейские настроения и готовность продлевать санкции за действия Кремля в Украине.

«Даже если христианским демократам с либералами и «зелеными» не удастся самим сформировать большинство, то к широкой коалиции могут присоединиться социал-демократы, среди которых также превалируют проевропейские настроения и готовность продолжать санкции против России за оккупацию Крыма и части Донбасса», – предполагает он.

Результаты выборов в других странах также выглядят весьма оптимистично, считает Бариев.

«В новый состав Европарламента была избрана одна из лидеров австрийской партии «Новая Австрия» Клаудия Гамон, которая ранее отреагировала на наш призыв накануне выборов и высказалась за скорейшее освобождение Крыма как в ответном письме, так и в своем публичном выступлении. От Бельгии в парламент также прошли либералы, среди которых – известный друг Украины Ги Верхофстадт. В Португалии тоже победил наш сторонник Нуно Мело. Кроме этого, среди проевропейских «левых» будет представлена польская партия «Весна», от которой баллотировалась украинка по происхождению, уроженка Луганска Оксана Литвиненко, которая поддерживала Украину в борьбе с российским агрессором. Правда, сама Оксана не прошла в состав Европарламента, но в него прошли другие представители ее партии, также придерживающиеся проукраинских взглядов», – сообщает Бариев.

Он также подчеркнул, что от Латвии в Европарламенте будет представлено 8 депутатов, 3 из них, по оценке #LiberateCrimea, могут иметь пророссийские взгляды. Тем не менее, оставшиеся 5 готовы поддерживать вопрос деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины.

Еще одним положительным результатом выборов, по словам аналитика, стало сокращение представителей европейских ультраправых, традиционно поддерживающих тесные отношения с Россией. Хотя несколько ультраправых партий и получили определенное представительство, оно оказалось меньшим, чем ранее прогнозировалось.

«Например, «Австрийская партия свободы», известная своей пророссийской позицией, будет представлена тремя депутатами, венгерская партия «Йоббик» – всего одним, а печально известная «Альтернатива для Германии», которая, согласно прогнозам, могла занять 2-ое или 3-ье место в ФРГ, в итоге заняла лишь четвертое место. Польские шовинисты из «Конфедерации Корвин Браун Лирой Националисты», лидер которой Януш Корвин-Микке является открытым лоббистом признания Крыма российским и даже посещал оккупированный полуостров, вообще не взяли ни одного мандата. Относительно успешными выборы для ультраправых были только во Франции и Италии», – отмечает эксперт.

Со своей стороны, активисты движения #LiberateCrimea сделали все возможное для информирования населения европейских стран о связях пророссийских еврокандидатов с Кремлем.

«В частности, мы распространяли их фотографии в соцсетях с пометкой «агент Путина». Возможно, отчасти именно наша кампания способствовала тому, что они не прошли в Европарламент», – добавляет Эскендер Бариев.

Аналитик отмечает: на данный момент существуют все предпосылки для того, чтобы санкционная политика в отношении России сохранилась. Однако для введения новых санкций, по его словам, потребуется продолжение системной работы с европейскими политиками, особенно теми, кто избран в Европарламент впервые.

«В сентябре мы планируем организовать встречу депутатов Европейского парламента с нашими активистами, во время которой мы хотим проинформировать их о ситуации в Крыму, нарушении прав человека на полуострове, а также инициировать для депутатов кампанию «Крестный отец». В рамках этой акции мы будем предлагать евродепутатам брать шефство над семьями политзаключенных. Это значит, что политик полностью ознакамливается с делом заключенного и лично убеждается, что этот человек преследуется именно по политическим мотивам. После этого депутат может делать соответствующие заявления по поводу судьбы данного человека, посещать его в местах заключения, притом не только в Крыму, но и на территории России (нам известно, что уже 58 человек этапированы в российские тюрьмы). Его внимание может защитить заключенного от пыток, так как российские чиновники будут совсем иначе относиться к человеку, к которому приковано внимание евродепутата», – поясняет Эскендер Бариев.

Еще одной инициативой движения #LiberateCrimea является лоббирование законопроекта, идентичного «закону Магнитского» – введение персональных санкций в отношении чиновников, «имеющих отношение к репрессиям в Крыму».

«Конечно, мы понимаем, что часть европейских политиков рассматривает сотрудничество с Россией как экономически выгодное. Поэтому наша задача – продолжать дальнейшую работу и информировать европейцев о том, насколько ведение совместных экономических проектов с Россией, с одной стороны, может способствовать усилению репрессий на оккупированных территориях, а с другой – несет угрозу самой Европе, так как Россия может использовать новые ресурсы для шантажа и даже возможной агрессии в отношении европейских стран», – отмечает Эскендер Бариев.

Источник: krymr.com

Автор: Ксения Кириллова

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