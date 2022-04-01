Обращение Президента Зеленского

Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Они говорили – три или пять дней. Они думали, что им хватит, чтобы захватить всю нашу страну. А уже 36. И мы стоим. И будем сражаться дальше, — Зеленский

Звернення президента України — коротко про головне:

Ми стоїмо і будемо боротися далі — стільки, скільки вистачить сил, щоб жодної потвори на нашій землі не залишилось.

На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області продовжується вигнання окупантів.

Попереду будуть битви — ще треба пройти складний шлях.

Підписав указ про нагородження наших героїв — 136 військовослужбовців ЗСУ.

Позбавив звання генерала ексначальника ГУ Внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, ексначальника УСБУ в Херсонській області Сергій Криворучко.

Ситуація на Південному напрямку і на Донбасі залишається вкрай складною.

У Маріуполі російські війська накопичують потенціал для потужних ударів.

Источник: telegram

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