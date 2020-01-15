Очередь за загранпаспортами в январе значительно выросла

С начала 2020 года спрос на оформление биометрического загранпаспорта в центрах предоставления административных услуг города Харькова увеличился почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Об этом сегодня, 15 января, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, количество обращений по оформлению загранпаспорта растет постоянно: в 2019 году в городские ЦПАУ обратилось более 60 тыс. граждан, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Виктория Китайгородская напомнила, что для желающих оформить загранпаспорт существует возможность предварительной регистрации в электронной очереди в режиме онлайн.

Для этого необходимо зайти на сайт ЦПАУ и, воспользовавшись электронным сервисом регистрации в очереди, выбрать районный, городской или региональный центр, дату и время его посещения, распечатать талон регистрации или запомнить его номер.

Для оформления загранпаспорта при себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет, квитанцию об оплате административного сбора, старый загранпаспорт (при наличии). Стоимость оформления нового загранпаспорта зависит от срочности его изготовления: 20 рабочих дней - 682 грн, семь рабочих дней - 1034 грн.

Агентство Телевидения Новости