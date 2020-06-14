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Олексій Данілов: Галузь водневої економіки потребує спільних зусиль науки, бізнесу та влади

Олексій Данілов: Галузь водневої економіки потребує спільних зусиль науки, бізнесу та влади

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання робочої групи з питань розвитку водневої економіки, яку утворено відповідно до Указу Президента України від 29 травня 2020 року № 206 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки».

У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів України, профільних міністерств і відомств, АТ «НАК «Нафтогаз України», Національної академії наук України, Східноєвропейської асоціації розвитку водневої економіки, експерти з енергетичних питань.

Секретар РНБО України, відкриваючи засідання робочої групи, наголосив на актуальності розвитку водневої економіки: «Це питання є вкрай важливим у сучасному світі. Україна має великий потенціал в цій галузі, який ми зобов’язані використовувати.

Сьогодні у нас є фахівці, ресурси та інвестори. Для отримання реальних результатів потрібно об’єднати зусилля науки, бізнесу та влади».

О. Данілов поінформував присутніх, що з метою забезпечення ефективного реагування держави на загрози у сфері енергетичної безпеки та визначення стратегічних напрямів розвитку паливно-енергетичного комплексу держави з урахуванням новітніх світових тенденцій, Президентом України утворено Раду експертів з питань енергетичної безпеки, яка буде вищим дорадчим органом для Глави Держави та Ради національної безпеки України з енергетичної проблематики.

«Для підготовки рекомендацій Раді експертів та забезпечення її роботи, в Апараті РНБО України утворено робочу групу з питань розвитку водневої економіки», - повідомив О. Данілов як голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки, відкриваючи установче засідання робочої групи.

Під час засідання було узгоджено ряд заходів щодо організації ефективної роботи групи з метою винесення на розгляд керівництва країни пропозицій щодо інноваційних підходів до розвитку нетрадиційних джерел енергії.

Робоча група з питань розвитку водневої економіки має підготувати та подати на розгляд Ради експертів з питань енергетичної безпеки пропозиції щодо розвитку водневої економіки в Україні.

Источник: rnbo.gov.ua

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