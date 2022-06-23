Отношение к России в демократических странах можно охарактеризовать как очень плохое.
Об этом свидетельствую результаты нового исследования Pew Research Center в 18 странах. Об очень плохом и отчасти плохом отношении к этой стране заявляют
● в Польше (97%),
● Австралии (94%),
● Швеции (94%),
● США (92%),
● Нидерландах (91%),
● Японии (91%),
● Канаде (88%),
● Испании (87%),
● Великобритании (86%),
● Южной Корее (84%),
● Италии (83%),
● Бельгии (83%),
● Франции (81%),
● Германии (81%),
● Израиле (78%),
● Сингапуре (70%) и Малайзии (50%).
● Примечательно, что даже в православной Греции доминирует отрицательное отношение к рф (72%).
Зато хорошо относятся к россии в Сирии, КНДР, Эритрее, Никарагуа и на Кубе. Это выдающийся успех переигравшего всех путина!
https://www.pewresearch.org/global/2022/06/22/ratings-for-russia-drop-to-record-lows/
Источник: https://t.me/Sharpreview/15079