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Отношение к России в демократических странах можно охарактеризовать как очень плохое.

Отношение к России в демократических странах можно охарактеризовать как очень плохое.

Об этом свидетельствую результаты нового исследования Pew Research Center в 18 странах. Об очень плохом и отчасти плохом отношении к этой стране заявляют

● в Польше (97%),

● Австралии (94%),

● Швеции (94%),

● США (92%),

● Нидерландах (91%),

● Японии (91%),

● Канаде (88%),

● Испании (87%),

● Великобритании (86%),

● Южной Корее (84%),

● Италии (83%),

● Бельгии (83%),

● Франции (81%),

● Германии (81%),

● Израиле (78%),

● Сингапуре (70%) и Малайзии (50%).

● Примечательно, что даже в православной Греции доминирует отрицательное отношение к рф (72%).

Зато хорошо относятся к россии в Сирии, КНДР, Эритрее, Никарагуа и на Кубе. Это выдающийся успех переигравшего всех путина!

https://www.pewresearch.org/global/2022/06/22/ratings-for-russia-drop-to-record-lows/

Источник: https://t.me/Sharpreview/15079

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