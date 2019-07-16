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Памятник Жукова в Харькове подпадает под действие закона о декоммунизации - документ

Памятник Жукова в Харькове подпадает под действие закона о декоммунизации - документ

Министерство культуры не будет рекомендовать включить бюст Жукова в Харькове в Реестр недвижимых памятников Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава организации "Світанок" Вадим Поздняков.

Так, Поздняков направил в Минкульт обращение по поводу бюста маршала Георгия Жукова, установленного в Харькове. 

Согласно решению чиновников, 19 мая на заседании экспертной комиссии было принято решение не рекомендовать данный бюст к включению в Реестр памятников, поскольку он подпадает под действие Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацисткого) режимов и запрете пропаганды их символики".

Отметим, что памятник Жукову повалили 2 июня, но 10 июля бюст вернули на прежнее место, восстановив за счет городского бюджета. По словам городского головы Геннадия Кернеса, если памятник повторно повалят, то он будет восстановлен снова. 

Агентство Телевидения Новости

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