Підготовка до Новорічних заходів у Харкові триває

У Харкові триває підготовка до різдвяних і новорічних свят, заходи до яких проводитимуться з урахуванням вимог безпеки.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на зустрічі зі студентами харківських вишів.

За його словами, комунальні служби вже встановили святкові інсталяції на площі Свободи та біля оперного театру. Крім того, планується прикрасити територію біля будівлі мерії декораціями, які в Харкові встановлювали до війни.

Ігор Терехов зазначив, що чимало інсталяцій було зруйновано через ворожі обстріли, однак фахівці активно працюють над їх відновленням.

«Ми робимо все можливе, щоб люди відволіклися та відпочили від складних воєнних реалій. Інсталяцій буде якнайбільше, щоб створити містянам гарний настрій. Також на станціях метрополітену, як і торік, будуть проводитися святкові заходи для дітей», – розповів мер.

Агентство Телевидения Новости