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Переворот у Габоні: президента тримають під домашнім арештом

Переворот у Габоні: президента тримають під домашнім арештом

Президент Габону Алі Бонго перебуває під домашнім арештом, а один із його синів заарештований за “державну зраду”. Про це 30 серпня повідомив Кореспондент із посиланням на телеканал France24.

«Президент Алі Бонго перебуває під домашнім арештом в оточенні своєї сім’ї та лікарів», – йдеться у заяві військової хунти, яку було зачитано в ефірі державного телебачення.

Зазначається, що у середу ввечері, через три дні після завершення голосування на президентських і парламентських виборах у Габоні, буде відновлено інтернет.

Раніше уряд відключив доступ до мережі, щоб «запобігти поширенню неправдивих новин і можливому насильству».

На вулиці столиці країни Лібревіля вийшли сотні людей, щоб привітати зміну режиму.

Агентство Телевидения Новости

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