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Перлы русских пропагандистов

Перлы русских пропагандистов

▶️ "Протоиерей" Александр Шаргунов:

Никогда не перестанешь удивляться премудрому Совету Божию. Может быть, имел значение накануне войны знаменитый 1937 год, когда совершалась чистка троцкистов — врагов народа. Неизвестно еще, как бы они себя повели. Не стали бы иные из них предателями.

▶️ "Профессор Дипломатической академии МИД России" Андрей Володин:

России остается поступать, как граф Монте-Кристо. Смотреть, как остынет пыл англосаксонского мира.

▶️ "Политолог" Наталья Макеева:

Антисемитизм придумали англосаксы, чтобы отвести гнев человечества от себя.

Англосаксов необходимо изгонять ото всюду. Всеми доступными способами. И пусть же у них гopит под ногами земля!

▶️ "Философ" Александр Дугин:

Как можно терпеть в России либералов, когда именно либералы развязали с нами эту войну?! Поэтому необходимо в самой России параллельно борьбе с нацизмом всерьез браться за либерализм. Это намного более опасная, глубоко залегающая и оперативная структура.

▶️ "Военный эксперт" Владимир Маслов:

Русские и Россия очень сильно пострадали от действий западного зверо-человека и они имеют полное право наказать его со всей строгостью. Новый мировой порядок при верховенстве России создается против Запада, за счет Запада и на обломках Запада.

▶️ "Военный эксперт" Михаил Советский:

Выбор такой: либо мы побеждаем, получая власть над миром, либо уничтожаем планету. И этого не хочет зажравшаяся американская элита, и таким образом, Россия однозначно будет победителем. США борется за право вкусно жрать, а Россия – за право жить.

▶️ "Писатель" Александр Проханов:

Россия на полях сражений умывается кровью, но в тылу, слава Богу, началось великое омовение. В России банный день. И в этой парной Россия вытапливает из себя весь гнилой пот.

▶️ "Архимандрит" Савва (Мажуко):

Бесполые, вялые упыри глумятся над историей и святынями народа, а у образованной публики даже сил нет заглянуть немного вперёд: что же будет дальше, на что пойдут пробудившиеся монстры, на что ещё замахнутся, что ещё захотят подправить? А ведь захотят!

▶️ "Главный военный священник в зоне СВО" протоиерей Димитрий Василенков:

От Бога зависит жизнь воина на войне. Молитва к Богу дарует жизнь, мат – смерть. Русский человек должен понять, что Россия – это подножие Престола Господнего, и благодарить Бога за то, что он русский!

▶️ "Протоиерей" Андрей Ткачев:

Человек плотоугодлив. Человек ленив. Человек часто мёртв задолго до смерти. Сама мысль о страдании приносит ему страдание, и он бежит прочь от этой мысли, как прыщавый мажор с большим IQ от призыва в армию. Отсюда наше непонимание мученического подвига.

▶️ "Философ" Александр Дугин:

Первый вариант – тотальная мобилизация. Второй – ликвидация человечества!

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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