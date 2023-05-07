Пілоти, які бомбили Харківщину: кого віддали росії під час останнього обміну полоненими

Україна 6 травня повернула з полону ще 45 військовослужбовців «Азову» — 42 захисників і трьох захисниць «Азовсталі». У міноборони рф заявляли, що до росії, мовляв, повернулися троє російських пілотів.

На запитання, чи обміняли всіх українських захисників на трьох росіян, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відповів: «Ми офіційно це не можемо коментувати, але якщо зіставити офіційні повідомлення України та орків…», пише Громадське.

У Міноборони рф казали, що «внаслідок складного переговорного процесу» повернулися троє пілотів-окупантів, яким у полоні «загрожувала смертельна небезпека».

Усі звільнені 6 травня українські захисники — нацгвардійці. Серед них 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів. Зокрема, додому повертаються військові, які одружилися просто під час оборони «Азовсталі».

Щодо тих, хто поїхав у зворотному напрямку до росії. Це — троє військових льотчиків, пише BBC News Україна.

Те, що росія погодилася обміняти лише на трьох своїх пілотів на 45 «азовців», яким російські медіа створили образ головних «укронацистів», може бути свідченням того, що тактична авіація рф відчуває нестачу кваліфікованих льотчиків через великі втрати літаків за понад рік повномасштабної війни.

Обміняні росіяни справді мають високі звання — двоє підполковників та один майор.

Всі вони потрапили у полон на початку великого вторгнення, у березні та квітні 2022 року.

Наприклад, підполковник Максим Криштоп, заступник командира 47-го змішаного авіаційного полку.

«Він був пілотом одного з двох літаків Су-34, які бомбили Харківську радіотелевізійну станцію», писав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

3 березня літак Криштопа скинув на Харківську вежу дві авіабомби загальною масою 2,5 тонн у тротиловому еквіваленті, після чого його Су-34 збили. Росіянину вдалося катапультуватися, але його взяли у полон і засудили до 12 років української в’язниці.

Російські Telegram-пабліки називають його «героєм-льотичком».

Інший обміняний пілот — Сергій Косік, підполковник, заступник командира 14-го винищувального авіаполку.

Про нього відомо, що його винищувач Су-35 українські сили збили також у березні неподалік Ізюма на Харківщині.

За даними російських пабліків, він «11 днів ховався і виживав у тилу супротивника, намагаючись вийти до своїх». Але все одно потрапив у полон.

Нарешті третій переданий росії льотчик — Сергій Малов, майор, командир авіаційної ланки 159-го винищувального авіаційного полку. Він також літав на Су-35.

Його збили на початку квітня над тим самим Ізюмом.

Російські «воєнкори» пишуть, що у Малова «були обморожені ноги, далі гангрена, частину ступні ампутували у в’язниці». Тим не менше, він вижив і зараз повернувся до росії.

Наразі достеменно невідомо, чи є в українському обмінному фонді ще російські військові льотчики, яких можна було б обміняти.

Утім, у російських медіа згадувалися прізвища лише цих трьох полонених пілотів.

Агентство Телевидения Новости