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Полезные санкции, говорили они...

Полезные санкции, говорили они...

А что случилось?

А случилось то, что введенные в отношении москвы санкции не дают получать доход аэрокосмическому сектору, а также функционированию ВПК, в частности, в сфере производства военных самолетов. В ближайшие годы россия вынуждена будет снять с эксплуатации от половины до двух третей самолетов, которые придется разбирать на запчасти для нормального функционирования оставшихся.

В настоящее время экспортный контроль в отношении россии осуществляют 38 стран, включая США. Плюс США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов за последние 100 дней.

Почти все западные компании ушли из россии - нет технологий, нет рабочих мест, нет налогов. Есть война, но нет будущего - #путин_всех_переиграл.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15243

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