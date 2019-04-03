Полиция Харькова подвела итоги первого тура выборов президента Украины

По словам Олега Беха, выборы в Харькове и области прошли спокойно, без чрезвычайных ситуаций. Полиция обеспечила оперативное реагирование на каждое сообщение о нарушении избирательного законодательства.

За всю кампанию, которая продолжалась 90 дней, зафиксировано 400 сообщений: 182 - до 31 марта, 207 - в день голосования и еще 11 сообщений - 1 апреля.

В день выборов полиция открыла 4 уголовных производства, рассказал Олег Бех:

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Всього було в нас внесено 25 кримінальних проваджень, в день голосування було внесено 4 ЕРДР, всі вони стосувались того, що громадяни, які прийшли голосувати, виявили, що в графі вже знаходились підписи інших людей, і в них не було можливості проголосувати

Те производства, которые отправили в Киев - были связаны с подкупом избирателей: как отметил Бех, людям на телефон поступали звонки с просьбой продать свой голос за 500 гривен.

Установлено, что номера телефонов зарегистрированы в Киеве. Также начальник харьковских полицейских пообещал обеспечить своим работникам право на волеизъявление. Ведь в первом туре 40 процентов личного состава не проголосовали, так как они были заняты на службе. Во втором туре будет новый график, а также обеспечат сотрудников открепительными талонам:

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Зараз ми передбачимо це питання, щоб вони звільнились раніше. Для чого ми це зробили, щоб ті, хто заступає на службу до 15 години, мали можливість проголосувати, а ті, хто міняється, - проголосували за місцем, де зареєстровані

Как только ЦИК обнародует дату второго тура президентских выборов, полиция начнет работать над расстановкой личного состава, чтобы надлежащим образом обеспечить правопорядок на избирательных участках.

Агентство Телевидения Новости