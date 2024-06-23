Пошкоджена обстрілом школа в Шевченківському районі працювала незаконно

Приватний заклад освіти, який сьогодні, 23 червня, був пошкоджений внаслідок обстрілів у Шевченківському районі, працював із порушенням чинного законодавства.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, міська влада неодноразово зверталася до відповідних органів для врегулювання цього питання.

«В цьому закладі працювала і школа, і дитячий садок. Було кілька попереджень. Ми зверталися до обласної військової адміністрації, бо вони мають відповідні важелі впливу. Але заклад продовжував працювати. На щастя, сьогодні дітей там не було, бо вихідний», – зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що освітній процес у комунальних закладах організований виключно в сертифікованих укриттях із дотриманням усіх заходів безпеки.

Агентство Телевидения Новости