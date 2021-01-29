После пожара в доме престарелых в Харькове хотят создать муниципальный пансионат

Пожар произошел в двухэтажном здании, переоборудованном в пансионат для пожилых людей. На месте обнаружили тела 15 человек, еще пятеро пострадали.

Позже в хосписе один из пострадавших пенсионеров умер, но его смерть не связывают с последствиями пожара.

По подозрению в нарушении правил безопасности были арестованы 4 человека - владелец дома, двое владельцев бизнеса и администратор. Им определена мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога, и адвокаты уже подали апелляцию. Ведь, как говорит и сторона защиты, и сами правоохранители, и представители местного самоуправления, ничего противозаконного в самом существовании таких учреждений нет, речь идет о незапрещенном бизнесе. И при этом эта сфера услуг полностью неурегулирована. А если требований и нормативов нет - они и не выполняются, как показали проверки.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

В основном те нарушения, которые там есть, они связаны не с нашими коммунальными службами, а с пожарной безопасностью, потому что не достигаются нормы пожарной безопасности, и у нас достигнуты договоренности с МЧС, чтобы эта история не повторилась. Чтобы вплоть до того, чтобы там держать дежурного работника МЧС, ведь все сразу привести в порядок, если оно не выполнено, привести в порядок невозможно.

Но чтобы частные пансионаты все же установили пожарные сигнализации, привели в порядок здания, их санитарное состояние, и чтобы можно было контролировать качество медицинского и пищевого обеспечения, говорит Терехов, необходимо, чтобы закон об их регулировании был принят на государственном уровне. Не говоря уже о реабцентрах для наркозависимых, которые также не нужно лицензировать, но непонятно какую помощь и на каких условиях там предоставляют.

В Харькове во время проверок выявили больше 700 человек, которые являются пациентами таких реабцентров без всякого статуса, просто в частных домах.

Более того, без государственного регулирования все проверки в частных зданиях фактически проходят на уровне договоренностей. Поэтому в Харькове, пока в правительстве думают, что делать с таким бизнесом, решили создать коммунальную альтернативу частным пансионатам, подконтрольную горсовету.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

Я дал поручение просчитать, сколько будет стоимость содержания на одного человека, если это будет коммунальная форма собственности. У нас после этой проверки выявлено 440 человек, которые получают эту услугу, конечно, есть еще запросы, они просчитают, и я заинтересован, чтобы в Харькове, начнем с одного, был создан такой гериатрический пансионат.

О жертвах трагического пожара, то теперь, говорит Терехов, все они идентифицированы. Как только прокуратура даст разрешение, состоятся их похороны за городской счет. Если семьям будет необходима материальная помощь, ее также предоставят, заверил исполняющий обязанности мэра.





Агентство Телевидения Новости