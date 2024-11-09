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Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у Резерв+

Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у Резерв+

В оновленні додатка Резерв+ стала доступна послугаз оформлення онлайн відстрочки від мобілізації.

Про це 9 листопада повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише Кореспондент.

Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку.

У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності; студенти, аспіранти та докторанти, що послідовно здобувають освіту.

За словами Умєрова, у розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Агентство Телевидения Новости

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