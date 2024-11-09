Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у Резерв+
В оновленні додатка Резерв+ стала доступна послугаз оформлення онлайн відстрочки від мобілізації.
Про це 9 листопада повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише Кореспондент.
Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку.
У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
Оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності; студенти, аспіранти та докторанти, що послідовно здобувають освіту.
За словами Умєрова, у розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.