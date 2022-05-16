Повертатися ще рано: сапери продовжують зачищати Харківщину від ворожих снарядів

Більше двох з половиною місяців без вихідних – з 24 лютого рятувальники та сапери ДСНС несуть службу в посиленому режимі. Щодня десятки виїздів із ризиком для життя: після того, як пожежу, викликану обстрілом, ліквідували, треба розбирати завали та обстежувати територію на предмет снарядів, які не розірвалися та знешкоджувати їх. Найбільш забруднений ворожими снарядами район Харкова вибухотехніки не називають – кажуть, небезпечно зараз може бути скрізь. На головне на сьогодні питання «чи можна вже повертатися до Харкова» спеціаліст з розмінування Артур Сільченко відповідає однозначно – «Ні, треба почекати».

Артур Сільченко, сапер Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України

Поки ми не проведемо повністю розмінування території, поки не будуть перевірені ліса, поля, береги річок. Щоб було безпечно, тому що дорослі розуміють, що не треба чіпати, а діти не розуміють, можуть взяти в руки.

Сьогодні команда саперів працює за містом, на нещодавно звільненій території. Кажуть, найчастіше доводиться знешкоджувати нерозірвані касетні снаряди, рідше зустрічаються – протипіхотні та протитанкові міни та розтяжки. Зараз будуть вивозити з поля касетний снаряд від «Урагану», який було збито силами ППО. Олександр Гуменчак каже: за умов безпеки снаряд треба транспортувати на спеціальний полігон та знешкодити там шляхом контрольованого підриву.

Олександр Гуменчак, сапер Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України

Щодо небезпеки – вона дуже небезпечна, тому що тут знаходяться 30 бойових елементів, які несуть в собі вибухівку та готові уламки, які вражають і живу силу, і броньовані машини.

Одна з найбільших проблем сьогодні – забруднені вибухівкою поля: фермери прагнуть працювати та не дуже прислухаються до заборони проводити земельні роботи. До того ж, загрозу несуть не тільки нерозірвані снаряди, а й регулярні обстріли районів Харківської області. Так, під Валками під час польових робіт через пряме влучання ракети спалахнув трактор. 26-річний тракторист з чисельними опіками та пораненнями ніг був доправлений у лікарню.





Агентство Телевидения Новости