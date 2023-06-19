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Правда об Альпийском походе Суворова

Правда об Альпийском походе Суворова

(расеяне всегда пафосно говорят об Альпийском походе Суворова.) Но, как обычно, история у прилагательных альтернативная и многие моменты они предпочитают забыть. Например:

1) Поход был карательным. Целью всех европейских походов Московии в то время было участие в наказании Франции, освободившейся от монархии.

2) Большая часть похода представляла собой метания с целью вырваться из окружения. Да, метания героические, с редкими локальными победами, но в целом - с целью унести ноги.

3) Никто из европейских полководцев не предпринимал таких горных переходов по карнизным дорогам не потому, что не верил в свою армию, а потому, что уровень потерь был недопустим. Большая часть потерь московитской армии была небоевыми. Кроме того, в горах были брошены все орудия и обоз.

4) Во время одного из горных переходов насмерть замерзли полторы тысячи пленных французов, так как московитские мародеры их раздели и разули. Суворов предпочел пленных уморить в горах, но не отпустить.

5) Цель военной компании не была достигнута, а сама армия вторжения перестала существовать как боеспособное подразделение.

6) Непосредственно после похода никто не воспринимал его как успех. Сам Суворов оказался в опале, впал в глубокую депрессию и вскоре умер. Возвеличивание началось гораздо позже.

Джерело: https://www.facebook.com

Автор: Роман Науковець

Новости портала «Весь Харьков»

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