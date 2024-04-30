Чи здатна росія повторити шлях Португалії у боротьбі проти колоніальної війни?

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

50 років тому у Португалії відбулася «революція капітанів» – військовий переворот, який поклав край «Новій державі» Антоніу ді Салазара – найдовшому за тривалістю авторитарному режиму в Європі.

Цей бунт влаштували офіцери, що воювали в африканських колоніях, і за два роки, подолавши перехідний період, Португалія стала демократичною країною.

Диктаторський режим, який тримався понад 40 років, фактично впав за дві доби. «Головною метою перевороту в Португалії – хоч це може здатися несподіваним – не було досягнення свободи та демократії. Основна мета полягала у завершенні саме колоніальної війни.

Свобода та демократія прийшли як результат деколонізації. У підсумку Португалія пережила сейсмічну трансформацію ідентичності. З XV століття вона була імперською країною, розсіяною по всіх кутках земної кулі. І тут її звели до маленької європейської смуги. Це було буквально «повернення Португалії додому», – каже професор Католицького університету Португалії Жозе Мігель Сардика.

Джерело: https://t.me/spravdi/38264

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