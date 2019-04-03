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Представник ЄС: «Брекзит» без угоди все більш імовірний

Представник ЄС: «Брекзит» без угоди все більш імовірний

ЄС не має наміру переглядати угоду про «Брекзит», щодо якої домовився з Британією минулого року, наголосив Мішель Барньє

Голова делегації ЄС на переговорах про вихід Великої Британії з ЄС Мішель Барньє заявляє про високу ймовірність того, що Британія залишить Євросоюз наступного тижня без угоди про «Брекзит».

Як заявив Барньє у Брюсселі 2 квітня, «день за днем усе ймовірніше», що Британія матиме «жорсткий «Брекзит».

Барньє також наголосив, що ЄС не має наміру переглядати угоду про «Брекзит», щодо якої домовився з Британією минулого року.

Він також озвучив дві можливості, які залишаються в Лондона у разі, якщо угоду про вихід не буде схвалено: «йти без угоди або просити про нове перенесення (термінів «Брекзиту» – ред.)».

Британський міністр із питань «Брекзиту» Стівен Барклі заявив, що вихід Британії з ЄС без угоди буде найгіршим сценарієм для багатьох міжнародних компаній.

Напередодні британський парламент укотре не схвалив жоден із підходів до «Брекзиту». Угоду між Лондоном і Брюсселем, укладену в листопаді, британські парламентарі не підтримали вже на трьох голосуваннях.

Прем’єр Тереза Мей 2 квітня має провести засідання свого кабінету, намагаючись знайти вихід із кризи довкола «Брекзиту».

Велика Британія має залишити ЄС через 10 днів.

Источник: radiosvoboda.org

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