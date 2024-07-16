Прикордонники заборонили сходження на гори Піп Іван та Бребенескул: у списку понад 20 туристичних маршрутів

Державна прикордонна служба України тимчасово заборонила підйом на гори Піп Іван, Бребенескул та відвідування ще низки туристичних маршрутів. Причина – посилення прикордонного режиму в межах Зеленської та Білоберзької громад на Івано-Франківщині.

Про це повідомили в ДПСУ.

За даними ДПСУ, забороняється в’їзд у визначену прикордонну смугу завширшки 5 кілометрів в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства за винятком:

тих, хто постійно або тимчасово проживає чи працює в її межах, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном;

власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном.

Заборонено відвідування наступних туристичних маршрутів в межах Івано-Франківської області: урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі, полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка, гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в, озеро Марічайка та Кривопільський перевал.

Агентство Телевидения Новости