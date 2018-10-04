Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:07
Просмотров: 88

Работа заграницей - не повод отказывать в субсидии (видео)

Работа заграницей - не повод отказывать в субсидии (видео)

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА. 

Министр объяснил,  что если человек получает в Украине пенсию или другие официальные доходы -  стипендия, пособие при рождении ребенка и прочие, а также в случае нахождения на лечении, учебе или в командировке, но при этом декларирует в Украине доходы и уплачивает ЕСВ, то имеет право получать субсидию. 

Также есть случаи, когда граждане Украины работают за границей официально и платят там ЕСВ. С рядом стран у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования. Поэтому, если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Денежный перевод из-за границы повлияет на размер субсидии
Сегодня 07:02    131
Из-за заграничных денежных переводов могут отменить субсидию - Минсоцполитики
03.10.2018 16:14    239
На Харьковщине из-за долгов за газ могут остаться без субсидии почти 300 тысяч семей
30.09.2018 11:06    205
Монетизация субсидий: кому и когда выдадут деньги
28.09.2018 07:45    240
Премьер рассказал, кто не получит субсидии
21.09.2018 15:44    495
Новые правила получения субсидии. Чего ждать в отопительном сезоне 2018-2019?
17.09.2018 15:25    858
Неофициальные безработные тоже получат субсидию, если заплатят соцвзносы
08.09.2018 08:03    261
Хочешь субсидию? Декларируй доходы и плати ЕСВ
07.09.2018 12:17    480
Как скажется на субсидиях повышение цены на газ
03.09.2018 06:10    402
Нет официальной работы - нет субсидии. Безработных украинцев лишат субсидий
29.08.2018 12:36    488
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 