Работа заграницей - не повод отказывать в субсидии (видео)

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Министр объяснил, что если человек получает в Украине пенсию или другие официальные доходы - стипендия, пособие при рождении ребенка и прочие, а также в случае нахождения на лечении, учебе или в командировке, но при этом декларирует в Украине доходы и уплачивает ЕСВ, то имеет право получать субсидию.

Также есть случаи, когда граждане Украины работают за границей официально и платят там ЕСВ. С рядом стран у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования. Поэтому, если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.





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