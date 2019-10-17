Реконструкция «Зеркальной струи»: в горсовете объяснили многомиллионные затраты на «визитную карточку» Харькова

В харьковской мэрии объяснили, почему они не экономят на «визитной карточке» Харькова. После реконструкции каскада, который как фонтан сохранить не удалось, Департамент коммунального хозяйства взялся за «Зеркальную струю». Потратить на него решили больше 20000000. Это на один фонтан. Еще около 7 - на шпиль в сквере Победы и почти 9000000 планируют потратить на то, чтобы перевести тротуар по Сумской от улицы Скрипника до улицы Жен Мироносиц. Причем плитку заменят гранитом, который не по карману даже крупным европейским городам. Но это не проблема для харьковчан, считают в Муниципалитете.

Игорь Черняк, депутат горсовета

9 млн гривень буде витрачено на заміну плитки на ділянці Сумской біля «Дзеркальної струї», та замінювати її будуть на граніт, у мене зараз немає питання, чи коштує граніт 9 млн, чи ні, у мене питання щодо доцільністі

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Є архитектурне рішення щодо нашого символу «Дзеркальної струї». Тому принято рішення положити там граніт, адже на другій частини Сумської був положен граніт та хорошо себе зарекомендував.

Кроме этого, мэр Харькова прокомментировал и заоблачные расходы на фонтаны в саду Шевченко - открытый с обезьянами и тот, что сейчас закрыт, - главный. Вместе они будут стоить более 120 миллионов гривен. Это пятая часть денег, которые в год выделяются на ремонт всего жилого фонда Харькова. Но мэр объясняет: парки они делают качественно, поэтому не до экономии.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Який весь гнилой, весь гнилой, как оно все гнилое было, поэтому как мы делаем реконструкцию сада Шевченко, насколько мы уже зробили реконструкцию парка Горького: мы ее зробили качественно, четко и только докупаем и достраиваем новые аттракционы.

При этом мэр не вспомнил, что парк Горького, который, по его словам, пользуется бешеным спросом, несколько лет подряд оставался дотационным КП.





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