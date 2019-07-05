Ремонт кровли депо «Московское» обойдется в 5 миллионов гривен - ХАЦ

«Харьковский метрополитен» заключил соглашение с ООО «Проммонтаж-17» по проведению ремонтных работ стоимостью 4,96 миллионов гривен.

Об этом сообщили в «Харьковском антикоррупционном центре» со ссылкой на данные «Прозорро».

По данным ХАЦ, речь идет о работах по капитальному ремонту кровли здания главного корпуса электродепо «Московское». Соглашение заключено без проведения аукциона, по прямому договору. Сметы на проведение работ скрыли. Средняя стоимость ремонта кровли составит более 2 тысяч гривен за квадратный метр. В то время в системе «Прозорро» средняя стоимость ремонта кровли по области составляет около тысячи гривен за кв. метр.

«Проммонтаж-17» получает подряды только от метрополитена без конкурса. Всего заключено 8 сделок общей стоимостью 14,81 миллионов гривен.

Отметим, метрополитен с этой фирмой уходил от проведения открытых торгов. 6 октября 2017 года были подписаны три договора на общую сумму в 5,14 миллионов гривен и чтобы, не проводить аукцион - было решено разбить капремонт на три части, нарушая законодательство.

Владелец и руководитель фирмы - Елена Шевченко. Фирма зарегистрирована в квартире многоэтажного дома на Холодной горе, где женщина и прописана.

Агентство Телевидения Новости