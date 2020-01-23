Рок-концерт и живая цепь Единства: в Харькове отметили День Соборности

Сцена - под открытым небом у памятника Шевченко. Музыканты говорят: на выступление согласились сразу.

Василий Рябко, фронтмен группы "Папа Карло"

В 2014 році ми так само планували концерт. Ми надрукували тираж дисків, який так само називався - "Рок за Соборність". Але через смерть Нігояна та інших на Майдані ми концерт скасували і ми в цьому році вирішили провести його з такою ж назвою

Михаил Барбара музыкант, артист (Львов, Харьков)

По-моєму, завжди рок-музиканти в Україні і зрештою не тільки в Україні відчували, що відбувається в країні і в свій спосіб відчували свою відповіальність за те, що відбувається

Люцина Хворост, певица-шансонье

Сам концерт значною мірою експромтний, і ми як волонтери, музиканти згодились взяти в ньому участь. Це свято, це День Злуки, День Соборності - нагадує нам про те, що Україна має бути єдиною

Перед концертом зрители и его участники выстроились в цепь Соборности. Такие же живые цепи образовали люди в разных городах Украины. Акция - не политическая и проходит без какой либо партийной символики.

Наталья, харьковчанка

Україна повинна бути соборна і єдина, ми це не повинні це втратити. Тому що дуже дорога ціна, яку заплатили українці і платять за єдину Україну - соборну

В программе концерта - музыка, стихи и танцы. Произведения выбирали так, говорят артисты, чтобы зрители не скучали и подтанцовывали.

"Рок за Соборность" пришли послушать около сотни людей.

Наталья, харьковчанка

Класне, добре, тепле. Незважаючи на погоду, але хлопці та дівчата дарують це тепло та добро

Влад, харьковчанин

Коло однодумців, коло таких людей, як і ти, це те, що зігріває. Почуваєш себе не одним.

Ирина, харьковчанка

Я каждый год сюда приходу, это у меня с 2015 года стала моя патриотическая позиция. И поэтому я все такие мероприятия посещаю и помогаю, чем могу

Концерт длился полтора часа. Музыканты шутят: если больше - у гитаристов руки к струнам примерзнут.





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