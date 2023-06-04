"росія була для нас надійним партнером": в Угорщині сказали, чи й надалі купуватимуть нафту в рф

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не буде відмовлятися від російських нафти та газу. Щоправда, угорський уряд веде переговори з іншими поставниками з метою диверсифікації поставок.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Інтерфакс".

За словами Сійярто, Угорщина не збираємося замінювати російські поставки — ні нафти, ні газу. Міністр додав, що Азербайджан і Туреччини можуть забезпечувати додаткові обсяги газу.

"росія була для нас надійним партнером: і "Газпром", і виробники нафти. Інше питання — диверсифікація. Але, з нашої точки зору, це не означає, що ми хочемо замінити одне джерело іншим. Диверсифікація для нас означає, що ми шукаємо й інші джерела, але не з метою заміни російських ресурсів", — сказав Сійярто.

Джерело: trueua.info

Новости портала «Весь Харьков»