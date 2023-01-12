росіяни насміхаються з «бідних» європейців, але самі живуть без електрики та унітазів

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Пропаганда охоче бреше про «лиха» мешканців розвинутих країн Європи через нестачу російських енергоносіїв.

Чого вартують вигадки про німців, які «перед Різдвом розкупили всі свічки через підготовку до блекауту», мешканців Уельсу, які «доїдають корм своїх домашніх улюбленців, а їжу підігрівають на батареях» та британок, які «через нестачу коштів на оплату теплопостачання змушені займатися проституцією».

Насправді ж росіянам лишається лише заздрити європейцям, адже, згідно з переписом населення, у росії:

● понад півмільйона будинків та квартир взагалі не електрифіковані;

● 12,5 млн будинків та квартир не мають централізованого холодного водопостачання;

● 11,8 млн будинків користуються вигрібними ямами, а 2,6 млн – не мають жодної каналізації;

● 117,5 тис. домогосподарств існують взагалі без ознак туалету в будинку чи на ділянці;

● 16,7 млн осіб мають туалет «поза житлом».

Джерело: https://t.me/spravdi/23855

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