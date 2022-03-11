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Російські банки різко збільшили видачу карток китайської платіжної системи

Російські банки фіксують сплеск попиту на оформлення карт китайської платіжної системи UnionPay.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що близько десятка російських банків випускають такі картки, але розглядають таку можливість і низка інших великих кредитних організацій.

Газпромбанк лише за 9 березня видав 1 тис. пластикових та 3,7 тис. віртуальних карток, хоча раніше видавали в середньому близько 400 карток на місяць. У банку "Зеніт" зазначили, що наразі потік заявок збільшився до 1 тис. штук на день, до 6 березня попит на них був невисоким.

Россєльхозбанк з 2017 року вже випустив кілька сотень тисяч карток UnionPay (близько 4% від загального портфеля банку). За минулий тиждень у банку випустили у кілька десятків разів більше карток, ніж за порівнянний період у минулому.

Загалом карти UnionPay випускають десять російських банків. Сбєрбанк, Тінькофф-банк, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, "Юмані" проробляють можливість випуску кобейджингових карток "Мир"-UnionPay. Цей процес може тривати кілька місяців, оцінюють експерти.

Попит на карти китайської платіжної системи спонукав відхід з російського ринку інших міжнародних платіжних систем (неможливість використання карток Visa і MasterCard, випущених російськими банками, як за кордоном, так і для транскордонних платежів), а також слабка представленість платіжної системи "Мир" за кордоном.

UnionPay вказує, що її картами можна користуватись у 180 країнах. При користуванні такими картками є певні обмеження. Таку карту не можна прив'язати до сервісу ApplePay.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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