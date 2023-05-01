«Російські паспорти не брати»: Верещук розійшлася у рекомендаціях з омбудсменом

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців на захопленій росіянами території не брати паспорти рф. Про це вона написала у Telegram:

«Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими: російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати, чекати ЗСУ».

Минулого тижня президент росії володимир путін підписав указ щодо можливої депортації жителів окупованих територій, які відмовилися від громадянства рф та «створюють загрозу її національній безпеці», пише Громадське.

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав жителів тимчасово окупованих територій України отримувати російське громадянство задля збереження життя, а після деокупації офіційно відмовитися від російського паспорта — зараз напрацьовується відповідний закон:

«Я порадив би брати російський паспорт, усе ж таки для себе ухвалити рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому — взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію».

Верещук зазначає, що так окупанти хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій:

«Якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, порушуючи міжнародне право та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням».

Вона зазначила, що звернулась до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду територію.

Примусова паспортизація

Після незаконної анексії Криму росія почала видавати його жителям російські паспорти. Зараз вона продовжує це робити вже на інших окупованих територіях. Майже всі країни-члени ЄС заявили, що не визнають російські паспорти, видані на окупованих територіях.

Генштаб писав, що в окупованій Кремінній Луганської області росіяни на 30% знижують зарплату працівникам «державних підприємств “ЛНР”», які не перебувають у черзі на отримання російського паспорта.

17 березня цього року стало відомо, що в тимчасово захопленому місті Мелітополь Запорізької області мешканці можуть отримувати виплати, тільки якщо мають російські паспорти.

А на окупованій території Херсонської області, як повідомляв Генштаб, росіяни погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями за відсутність російських паспортів.

У квітні окупанти почали погрожувати жителям Херсонщини депортацією та конфіскацією майна, якщо вони до 1 червня не погодяться оформити російський паспорт.

Агентство Телевидения Новости