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Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции 8 мая
Об этом сообщил посол рф в Париже.
Sharp's:
▪️Разговаривал с коллегами из украинского посольства в Токио. Российских дипломатов не приглашают уже НИКУДА. Они вообще из посольского комплекса боятся выйти, а их жёны раз в неделю организованно на автобусе выезжают за продуктами. И только те, кто говорит по-английски или по-японски.
За русскую речь в любой момент можно отхватить люлей, и полиция даже не среагирует. Таковы новые реалии страны-изгоя.
Источник: https://t.me/Sharpreview/13643