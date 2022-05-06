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Сегодня 15:33
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Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции 8 мая

Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции 8 мая

Об этом сообщил посол рф в Париже.

Sharp's:

▪️Разговаривал с коллегами из украинского посольства в Токио. Российских дипломатов не приглашают уже НИКУДА. Они вообще из посольского комплекса боятся выйти, а их жёны раз в неделю организованно на автобусе выезжают за продуктами. И только те, кто говорит по-английски или по-японски.

За русскую речь в любой момент можно отхватить люлей, и полиция даже не среагирует. Таковы новые реалии страны-изгоя.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13643

Новости портала «Весь Харьков»

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